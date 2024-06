Derby di Epson, Voyage primo ma senza fantino: vince City of Troy

Un cavallo solo è al comando quando passa il traguardo del Derby di Epsom, la più classica delle corse al galoppo: letteralmente solo. Perché il cavallo in questione, Voyage, nato e allevato in Italia e venduto per 40 mila sterline quando aveva sei mesi (era foal, si dice), è senza fantino. E dunque la sua corsa, tutta di testa sul miglio e mezzo in saliscendi dell’antico ippodromo nel Surrey, non ha nessun valore, forse neppure platonico. Resta una curiosità cine-fotografica.

E’ successo poco dopo l’apertura delle gabbie: Voyage, che non era fra i favoriti (28 contro 1 la quota) e che fin qui aveva disputato, vincendola, una sola corsa si è presto liberato del jockey Pat Dobbs e si è portato al comando del gruppo che si stava disputando la corsa vera.

I cavalli scossi (cioè senza fantino) è come se non corressero, giacché le corse al galoppo vengono effettuate con un certo peso da portare e, senza fantino, quel peso è praticamente inesistente, sella e staffe si misurano in grammi, i fantini in chili. Al Palio di Siena, nel quale il peso non viene calcolato, i cavalli scossi possono vincere.

Così, mentre Voyage conduceva la sua impresa da cavallo (hanno l’istinto di dominare il branco galoppando avanti e più velocemente di tutti i compagni), al suo fianco e alle sue spalle i fantini rimasti in sella si disputavano il Derby. Vinceva alla fine, con un distacco di due lunghezze e tre quarti, City of Troy, che era il favorito a 3 contro 1. E’ il cavallo allenato dal mago irlandese Aidan O’ Brien che ha così migliorato il suo record di derbywinner (City of Troy è stato il suo decimo) che ha seguito la stessa “disavventura” successa al suo compagno di allenamento Auguste Rodin un anno fa: ha corso da favorito ma senza piazzarsi la prima classica dell’anno, le 2000 Ghinee, ed ha poi puntato direttamente su Epsom nonostante le critiche e lo scetticismo che O’ Brien respingeva dichiarandosi sempre fiducioso in City of Troy (un cavallo con il nome della città di Troia dà da pensare… scaramanticamente).

City of Troy ha preceduto il secondo favorito Ambiente Friendly (9 contro 2) che, a sua volta, ha battuto di 3 lunghezze e un quarto Los Angeles, il compagno di allenamento di City of Troy, finora sempre vincitore in corsa.

In sella al derbywinner Ryan Moore che viene ritenuto l’erede di Frankie Dettori sulle piste britanniche. Un Frankie Dettori che continua a dominare la scena nella sua nuova versione americana: venerdì al suo debutto nell’ippodromo di Penn ha vinto due “graded”, che sono le corse più importanti nel calendario ippico degli Stati Uniti.