Sport invernali, presentata la nuova stagione. Goggia: «Voglio vincere il Super-G», Brignone: «Mi migliorerò»

Oggi a Milano si è tenuto presso Armani/Teatro il consueto Media Day della FISI, la giornata di presentazione della nuova stagione 2023/2024 della Federazione Italiana Sport Invernali. L’anno scorso, gli sciatori Fisi hanno ottenuto 42 medaglie senior ai Mondiali in 11 discipline. «Un grande risultato, per una grande stagione - ha rimarcato il presidente federale Flavio Roda -. Si sta cercando di arrivare competitivi in tutte le discipline olimpiche per i Giochi di Milano-Cortina 2026, anche in quelle dove abbiamo faticato come lo ski cross dove è arrivato un oro mondiale. Vuol dire che si sta lavorando bene anche a livello giovanile». Ci sono, invece, nodi da sciogliere sul discorso impiantistica. L’Olimpiade sul suolo italiano si avvicina e c’è ancora in ballo la questione della pista di bob, skeleton e slittino di Cortina. «Come andrà a finire non lo so, spero bene - ha commentato Roda -. Noi come Federazione stiamo investendo su questo progetto, per avere una pista dove gli atleti possono allenarsi. Invece, gli slittinisti sono tornati ieri da un periodo di allenamento a Lillehammer, in Norvegia. Mi sono permesso di scrivere una lettera a Zaia provando a sollecitare questo impianto che può essere l’unico modo per tenere vive queste discipline. Bisogna fare uno sforzo», ha concluso.

All’apertura ufficiale della stagione, in cui sono state svelate le nuove tute Armani - quest’anno, dal colore blu navy virano verso i colori della neve e del ghiaccio -, erano presenti i campioni dello sci alpino. C’erano Sofia Goggia e Federica Brignone, Marta Bassino e Dominik Paris, ma anche la snowboarder Michela Moioli, il fondista Federico Pellegrino e la biatleta Dorothea Wierer. «Le tute sono bellissime», ha dichiarato Bassino, campionessa del mondo in carica di supergigante, che ha sfilato con la divisa da gara.

Per il secondo anno di fila, infatti, EA7 Emporio Armani fornirà agli atleti i capi tecnici per le competizioni oltre che i prodotti e accessori per il tempo libero. Sarà così in tutte le manifestazioni fino ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Una partnership con il CONI che è iniziato a Sochi 2014 ed è proseguito a PyeongChang 2018 e Pechino 2022.

Al Media Day tenutosi a Milano, Sofia Goggia ha inaugurato una serie di interventi. La bergamasca, vincitrice lo scorso inverno della quarta Coppa di discesa, ha raccontato di voler migliorare in supergigante e proverà a vincere anche quella. «Non sono riuscita a esprimermi al meglio, ma quest’estate mi sono allenata tanto. Spero di trovare la continuità che ho avuto in discesa». L’altra superstar azzurra, Federica Brignone, arrivata a 56 podi in Coppa del Mondo in virtù del testa a testa con Sofia, ha ammesso di «sentirsi una persona fortunata, perché mi piace questa competizione e fare quello che più amo, ma bisogna continuare a migliorarsi». Dominik Paris è reduce da una stagione non positiva tra discesa e superg, ma ha spiegato di «aver capito le scelte fatte e spero così di essere di nuovo veloce come prima».