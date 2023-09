Sofia Goggia ospite da Francesca Fialdini: «La disciplina e la costanza sono la chiave per raggiungere i risultati​. La bellezza è stare in pace con sé stessi»

Sofia Goggia, campionessa olimpica e vincitrice di 4 Coppe del Mondo di discesa libera, inaugura a sorpresa la quinta stagione di ‘Da noi…a ruota libera’ di Francesca Fialdini. Un'intervista molto intnsa ch ha toccato molti tmi primo tra tutti la forza di volontà. «La disciplina e la costanza sono la chiave per raggiungere i risultati. Sono le cose ordinarie fatte estremamente bene che portano poi a qualcosa di straordinario. Basta avere costanza e la passione, che è il fuoco che spinge tutto» e incalzata dalla conduttrice, sul senso della bellezza, la Goggia saluta il pubblico e conclude il suo intervento dicendo che «Per me la bellezza è molto legata all'appagamento dell’animo. Ha tantissime declinazioni, come ad esempio l'essere in pace con se stessi».

L’inizio della nuova stagione di ‘Da noi… a ruota libera’ non poteva che continuare sulla scia del più intenso, monologo del momento, quello di America Ferrera in 'Barbie'.