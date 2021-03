Slalom di Jasna, vince la Shiffer davanti a Vhlova

Lo slalom speciale di cdm di Jasna è stato vinto dalla statunitense Mikaela Shiffrin in 1.44.28. Per lei,a 25 anni, è il successo n. 69. Dietro di eli la slovacca Peatar Vhlova in 1.44.62 e la svizzera Wendy Holdener in 1.44.80. Per l'Italia la più veloce è stata la giovane trentina Martina Peterlini, 7/a in 1.47.60, quinto miglior tempo nella seconda manche con ben 15 posizioni recuperate e suo miglior risultato. Poi ci sono Federica Brignone 14/a in 1.48.35 ed Irene Curtoni 16/a in 1.48.49. Domani tocca allo slalom gigante con l'azzurra Marta Bassino che può vincere con una gara di anticipo la coppa di disciplina. Quando mancano due gare a fine stagione, Marta ha infatti 460 punti contro i 336 della sua più immediata inseguitrice, la francese Tessa Worley.

