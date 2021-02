Delusione Italia nel gigante femminile: Brignone out e Bassino lontana dal podio dopo la prima manche

Delusione azzurra al gigante femminile ai Mondiali di Cortina. Nella prima manche Federica Brignone è finita fuori in una curva a sinistra dopo un dosso. Subito prima di lei, l'attesa Marta Bassino con pettorale 2, dopo un paio di errori, nella prima manche era già finita in forte ritardo oltre un secondo dalla svizzera Michelle Gisin che era momentaneamente al comando. Ora il ritardo dice 1''54 dalla leader Shiffrin: dopo l’oro in combinata la statunitense cerca il secondo titolo. Ha chiuso in 1’13”22, con 2 centesimi di vantaggio sull’altra statunitense Nina O Brien e 8 su Lara Gut. Nel primo pomeriggio la seconda manche, ma recuperare per il podio per la vincitrice del parallelo è praticamente impossibile.

APPROFONDIMENTI ALTRI SPORT Iran, niente Cortina per la ct:il marito non l’ha fatta... SCI - CORTINA 2021 L'Italia gioca la Marta vincente: Bassino d'oro e festa senza... CORTINA 2021 Shiffrin d'oro in combinata, quarta Curtoni. Fuori Brignone:... CORTINA 2021 Prove di discesa: Paris il più veloce. Ma la tracciatura...

Iran, niente Cortina per la ct: il marito non l’ha fatta partire

Bassino: «Ho sbagliato». Brignone: «Sono troppo arrabbiata»

«Era una gara lunga, con tanti cambi di neve: bisognava stare attenti, e invece ho sbagliato e ho perso tanto», ha detto una sconsolata Marta Bassino commentando la sua prima manche negativa. «Ho fato fatica nella parte centrale dove cambiava la neve, usciva il lucido, in più ho fatto un errore lì sotto che mi è costato caro. La neve sta cambiando, col sole la seconda manche sarà più uguale. Io andrò a tutta, tanto ormai…».

Delusa anche Federica Brignone: «Sono scivolata ma stavolta non sono riuscita a tirarmi su. Sono troppo arrabbiata, non ho guardato nemmeno la classifica. Non è quello che volevo, uscire così alla prima manche. Sono partita attaccando, facendo quello che avevo preparato in allenamento, è un peccato. Bisognava rischiare e io l’ho fatto: questo è lo sport. Questo non è stato per me un Mondiale favorevole, ma bisogna reagire. Sarà solo un’occasione per migliorare ancora».

Ultimo aggiornamento: 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA