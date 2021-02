Shiffrin d'oro in combinata, quarta Curtoni. Fuori Brignone: «Quanto mi girano...»

Doveva essere battaglia, ma lo slalom riserva un'altra delusione allo sci azzurro nei Mondiali in corso a Cortina. Federica Brignone, dopo il primo posto nel SuperG della combinata femminile, è durata solo due porte ed è finita immediatamente fuori dalla corsa alle medaglie. Serviva la manche della vita sulla ghiacciatissima Rumerlo, che non è arrivata.

Oro alla Shiffrin, che aveva chiuso al terzo posto il SuperG alle spalle proprio di Brignone e di Curtoni. Per Mikaela è il sesto oro iridato della carriera, il primo in questa specialità. Elena invece ha portato a termine la prova complessiva in 2'09''57 ma è rimasta fuori dal podio chiudendo quarta ma a 2''35 dalla Shiffrin. Seconda Vlhova, terza Gisin. Marta Bassino chiude al sesto posto a 3″54 da Shiffrin.

Brignone: «Mi gira per quella partenza, non pensavo di dover controllare»

«Sono partita fin troppo aggressiva, pensavo fosse più facile, ho provato a spingere da subito - ha detto Federica Brignone -. Quelle tre porte erano da tenere di più, ero partita per fare il massimo. Uscire dopo tre porte mi fa girare tutto, se così non fosse vorrebbe dire che non me ne fregherebbe nulla. Il ghiaccio così è una condizione che mi piace, pensavo non ci fosse bisogno di controllare. Ho ancora tre gare, ci proverò».

«Ho provato a fare il mio, era uno slalom molto ghiacciato - le parole di Elena Curtoni -. Ho visto Federica uscire, non sapevo come comportarti. Sono una velocista, oggi mi promuovo perché la distanza dalle prime c'è ma davanti ci sono le migliori slalomiste al mondo. Ci sono state tante uscite, una medaglia di legno per ora ma del SuperG sono contenta. Il mio Mondiale non è finito, c'è il gigante e sono orgoglioso e non vedo l'ora. »

