Roma-Ostia Half Marathon, già 10.000 iscritti: poche pettorine ancora disponibili

Meno di due settimane al via della 49ª Eurospin RomaOstia Half Marathon. L'appuntamento è domenica 3 marzo per la partenza in Piazzale Pierluigi Nervi (Fronte PalaEur) e arrivo sul mare, alla suggestiva rotonda di Ostia. La gara è organizzata dal GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, sotto l’egida della World Athletics e della FIDAL, con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio. La RomaOstia vanta la prestigiosa Label World Athletics, riconoscimento attribuito agli eventi che rispettano standard organizzativi e performance agonistiche di altissimo livello. Ai nastri di partenza anche la Vicepresidente Vicaria del CONI Silvia Salis che prenderà parte alla gara dopo la recente gravidanza.

L’ultimo allenamento gratuito in vista della gara si svolgerà sabato, 24 febbraio, presso la Casa del Cinema di Villa Borghese.

Il ritrovo è alle ore 9.00 per poi iniziare la seduta d’allenamento alle ore 10.00. Presente lo staff del Policlinico Gemelli coordinato dal professor Francesco Landi, presso il cui stand sarà possibile effettuare screening e check-up gratuiti. Non mancheranno altri Partner (Eurospin, Title Sponsor della RomaOstia, ed Enervit, Nutrition Partner, che offriranno a tutti i partecipanti prodotti esclusivi.

Sono quasi 10.000 i pettorali prenotati dai runner per il prossimo 3 marzo. Si attesta dunque un trend in forte crescita con un’interessante presenza di atleti stranieri - oltre il 20% degli iscritti - e delle iscrizioni al femminile (il 25%, percentuale in netta e confortante crescita rispetto agli anni precedenti). È inoltre ancora possibile iscriversi alla gara, fino ad esaurimento pettorali, sul sito www.romaostia.it donando 5 euro ad una delle ONP (Organizzazioni No Profit) fra Komen Italia Onlus, Policlinico Gemelli, Never Give Up nell’ambito dell’iniziativa collegata al «mese del cuore» che coincide con questo di febbraio.

Si tornerà a correre sul velocissimo percorso di 21,0975 chilometri, rivisto nella parte iniziale qualche anno fa. Un tracciato che rispecchia le caratteristiche tecniche e performanti che da sempre appartengono al DNA di questa gara. Dalla coreografica partenza all’ombra del Palazzo dello Sport, attraversando gli ampi e scorrevoli viali del quartiere EUR, si raggiunge la Cristoforo Colombo, la principale arteria che congiunge Roma al suo mare, con lo spettacolare arrivo direttamente sulla rotonda di Ostia.

Il Villaggio Casa RomaOstia quest’anno sarà allestito in piazzale Pier Luigi Nervi, in prossimità della partenza della gara, nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 marzo (dalle ore 10.00 alle 20.00). Venerdì 1 marzo, sarà previsto un talk sullo sport di base come veicolo di benessere e di prevenzione con interventi a cura delle associazioni Komen, Gemelli Onlus e Never Give Up, oltre a specialisti e medici, come nutrizionisti e fisioterapisti. Nella giornata di sabato 2 marzo spazio invece alla presentazione degli atleti élite e dei pacemaker. Sarà presente anche adidas con «The Running Lab».