Italia da record a Doha: 19 medaglie totali nel Mondiale degli sport acquatici, di più solo a Budapest

L'Italia lascia il Mondiale degli sport acquatici a Doha con il secondo miglior bottino della storia. Gli azzurri, infatti, in Qatar hanno raggiunto ben 19 podi, il secondo record dopo Budapest nel 2022 in cui gli atleti della nostra nazionale hanno conquistato ben 22 medaglie. Sempre in Ungheria, ma nel 2017, sono arrivati 16 titoli che rendono la manifestazione di sette anni fa la terza più efficace per la nostra nazionale. In Qatar sono arrivati in totale 3 medaglie d'oro, 10 d'argento e 6 di bronzo.

Quadarella, "Veleno" (come la chiamava la mamma) e quell'oro mezzo secolo dopo la Calligaris: chi è la nuova regina del nuoto italiano

Il bottino del nuoto

Nel nuoto, invece, a Doha è arrivato il numero più alto di medaglie negli ultimi 15 anni: ben 12 di cui due primi posti, 5 secondi e 5 terzi.

A Budapest nel 2022 sono arrivati 9 riconoscimenti per gli atleti italiani del nuoto, mentre a Gwangju nel 2019 le medaglie sono state 8 tra cui 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi.

Doppio oro per Quadarella, due argenti a Martinenghi

Ad aver vinto il maggior numero di medaglie d'oro è stata Simona Quadarella, ch ha conquistato il primo posto nei 1500 e negli 800 metri. L'altro primo posto è stato vinto da Minisini nel nuoto artistico il 7 febbraio, dopo aver conquistato l'argento nel tecnico il 5 febbraio. Martinenghi ha vinto ben due argenti nei 100 e nei 50 rana in questo mondiale. Tocci e Marsaglia sono arrivati secondi nel sincro dal trampolino così come la squadra per la staffetta 4x1500. Anche la staffetta 4x100 ha messo al collo la medaglia d'argento. Secondo posto anche per Pellacani e Santoro nel sincro trampolino misto, mentre Razetti nei 200 farfalla. Miressi ha vinto la medaglia d'argento nei 100 stile libero, mentre il Settebello ha concluso con il secondo posto arrivato ai rigori contro la Croazia. I bronzi portano la firma di Acerenza, Paltrinieri, Razzetti, Pilato, Franceschini e la staffetta 4x100 mista con Lamberti, Martinenghi, Sansone e Miressi.