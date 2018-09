Rome Half Marathon, in 7500 alla corsa della Pace

La seconda edizione della Rome Half Marathon Via Pacis, è stata vinta dall'eritreo Freedom Amaniel e dall'ucraina Sofia Yaremchuk che hanno completato la gara rispettivamente con il tempo di 1h12:44 e 1h16:23. In una Roma ancora assolata sono stati 7500 i runners che si sono dati appuntamento per questa mezza maratona di inizio autunno: a vincere non è stato l'agonismo ma il significato di questa corsa ispirata alla pace tra i popoli.



La Rome Half Marathon Via Pacis organizzata dalla federazione italiana d'atletica leggera e patrocinata da Mibac e Coni, quest'anno è stata inserita anche negli eventi della Nelson Mandela Foudation per celebrare il centenario dalla nascita di Mandela.



Oltre alla corsa competitiva sulla distanza di 21 chilometri, alla quale hanno preso parte più di 2000 concorrenti, era possibile prendere parte alla manifestazione non competitiva di 5 chilometri, la Run For Peace, alla quale ha preso parte l'ex olimpionica e oggi vice presidente del CONI Alessandra Sensini.

A dare il via alla gara questa mattina in Via della Conciliazione, a due passi da San Pietro, oltre alla sindaca Virginia Raggi e al presidente della Fidal Giomi, c'erano i rappresentanti di tutte le comunità religiose coinvolte nella gara.

Una gara piena di colori dove hanno corso persone di ogni religione e arrivate da tantissimi Paesi, testimoniando così lo spirito umanitario dell'evento.

