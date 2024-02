Mondiali Beach Soccer, Italia ko ai rigori contro gli Emirati Arabi ma prima nel girone: Tahiti ai quarti

Sei legni. Le parate di Jamal, portiere degli Emirati Arabi, che blocca tre tiri dagli undici metri. Insomma, l'Italia perde ai rigori contro gli Emirati Arabi però non merita di uscire sconfitta. Questo ko però è indolore, perché non cambia nulla per il primo posto nel girone: gli azzurri di Del Duca vanno avanti proprio davanti ai padroni di casa. C'era anche Pierluigi Collina a Dubai a vedere l'Italia dal vivo, che adesso aspetta una tra Iran e Tahiti ai quarti di finale che si giocheranno giovedì. La partita è finita clamorosamente 0-0, anche dopo il supplementare. Segno che alla fine solamente la sfortuna non ha permesso agli azzurri di portarla a casa. Ma poco male, adesso viene il bello.

Soddisfatto Del Duca, le sue dichiarazioni

«È stata una bella partita, sono soddisfatto della prestazione. Abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati colpendo tanti legni - ha detto Del Duca al termine del match - e probabilmente non abbiamo difeso al meglio delle nostre possibilità.

Siamo comunque primi, andiamo ai quarti di finale sapendo di poterci giocare le nostre possibilità. Sfrutteremo questi due giorni di riposo per prepararci al meglio».

Tahiti ai quarti

Sarà Tahiti l'avversaria degli azzurri ai quarti di finale. Il match da dentro o fuori è in programma giovedì alle 18.