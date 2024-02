Yeman Crippa da record, nuovo primato italiano della maratona: «Pensavo solo a qualificarmi per i Giochi»

Traguardo straordinario di Yeman Crippa nella maratona di atletica. Il mezzofondista italiano ha stabilito il nuovo record italiano della maratona, a Siviglia, chiudendo in 2h06:06. Superato il precedente primato di 2h07:16 che apparteneva a Iliass Aouani.

Crippa era alla seconda maratona in carriera, chiusa al quarto posto con una gara di rimonta e una seconda metà in crescita. L'atleta italiano ha superato nel finale anche l'altro azzurro Eyob Faniel. L'azzurro dopo il record ha esultato: «Pensavo solo ai Giochi. Qualificarmi era l'obiettivo di oggi, ora finalmente posso prepararmi per l'appuntamento dell'anno e posso dire che il processo per diventare un maratoneta sta cominciando.

Ma quando 'Pegò (coach Massimo Pegoretti, ndr) mi ha detto di cominciare a spingere, le gambe rispondevano bene e ho finito veramente forte». Crippa ha proseguito: «Rispetto all'esordio di Milano 2023 il passo in avanti è sostanziale e supera i due minuti e mezzo. Un risultato che è frutto del lavoro di squadra. Il doppio impegno agli Europei mi piacerebbe, prima la mezza e poi i 10.000 se il fisico reagirà bene».

La giornata del nuovo record di Crippa vale anche il primato personale di un altro italiano, Daniele Meucci che ha chiuso la gara in 2h07:49, diventando il sesto italiano di ogni epoca per tempo ottenuto.