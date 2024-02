RomaOstia, la presentazione della quarantanovesima edizione della half marathon: incremento di donne e atleti stranieri

La Eurospin RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona che da Roma porta direttamente al mare, giunta alla 49esima edizione, è in programma il prossimo 3 marzo. Evento molto atteso e sentito dai runner nazionali ed internazionali, organizzato dal GSBRun - Gruppo Sportivo Bancari Romani in partnership con RCS Sports & Events.

L’evento si è svolto oggi, mercoledì 7 febbraio, nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio, ha visto la partecipazione di tanto pubblico, tra istituzioni, giornalisti e partner, oltre alla presenza di numerosi amici e appassionati della manifestazione sportiva ormai prossima al mezzo secolo di organizzazione. A fare gli onori di casa il Sindaco di Roma e della città metropolitana Roberto Gualtieri, la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e l’Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato.

Non è mancato il saluto importante di Luciano Duchi, Presidente della RomaOstia, il quale ha colto questo appuntamento per ringraziare tutti gli ospiti presenti, gli amici della RomaOstia e tutto lo staff organizzativo, ripercorrendo i successi e il lavoro portato avanti con tanta passione nel ricordo di Rita, sua compagna di vita e figura fondamentale, alla quale è legato l’affetto e il successo di tanti anni di lavoro.

Le iscrizioni

Già 8 mila iscritti, con una proiezione a 10mila, che riporterebbe la RomaOstia ai rilevanti standard del periodo pre-covid. Fino al 19 febbraio sarà possibile iscriversi sul sito www.romaostia.it. A partire dal 20 febbraio, e fino a esaurimento pettorali, si potrà continuare ad iscriversi donando 5 euro ad una delle ONP (Organizzazioni No Profit) fra Komen Italia Onlus, Policlinico Gemelli, Never Give Up nell’ambito dell’iniziativa collegata al “mese del cuore” che coincide con questo di febbraio.

Gli atleti

Si registra un forte aumento la partecipazione degli atleti stranieri, che ad oggi sono 2500, oltre il 30% (nel 2023 rappresentavano il 20% del totale iscritti). 800 i soli atleti transalpini. Inoltre, il 25% degli iscritti sono donne, percentuale in netta e confortante crescita rispetto agli anni precedenti.

Gradito ritorno per i colori azzurri quello di Rebecca Lonedo, che si presenta in grande forma con il recente PB sulla distanza di 70’13’’ a Siviglia.

Il percorso

Si tornerà a correre sul velocissimo percorso di 21,0975 chilometri, rivisto nel 2021. Un tracciato che rispecchia le caratteristiche tecniche e performanti che da sempre appartengono al DNA di questa gara. Dalla coreografica partenza all’ombra del Palazzo dello Sport, attraversando gli ampi e scorrevoli viali del quartiere EUR, si raggiunge la Cristoforo Colombo, la principale arteria che congiunge Roma al suo mare, con lo spettacolare arrivo direttamente sulla rotonda di Ostia.