Partita record, oltre 92mila persone allo stadio per assistere a un incontro di pallavolo universitario

Battuto il record mondiale di presenze per un evento sportivo femminile. È successo in Nebraska, dove per una partita di pallavolo universitaria più di 90.000 persone hanno affollato gli spalti del Memorial Stadium di Lincoln, per assistere a una partita tra i Wayne State Wildcats e il Nebraska-Kearney, seguita da una partita della prima divisione della NCAA tra gli Huskers e l'Omaha Mavericks.

La partita dei record in Nebraska

Tenutasi nel più grande stadio di calcio del Nebraska, il match ha attirato ben 92.003 persone, battendo il precedente record mondiale, ovvero la semifinale di UEFA Champions League femminile tra Barcellona e Wolfsburg del 22 aprile 2022, che aveva attirato 91.648 persone.

Un evento incredibile, che passerà alla storia per aver conquistato anche altri primati: gli Huskers hanno infatti stabilito un nuovo record per la più grande partecipazione a una partita di pallavolo della NCAA, oltre alla più grande partecipazione alla stagione.

The largest crowd ever to attend a women's sports event. #NCAAWVB pic.twitter.com/qHsc4vNm0o — NCAA Women's Volleyball (@NCAAVolleyball) August 31, 2023

In un'intervista a bordo campo, il presidente della NCAA Charlie Baker ha manifestato tutto il suo orgoglio e il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto: «Questa è una grande affermazione fatta qui oggi da tutte le squadre del Nebraska che prendono parte a questa celebrazione, ma è anche una grande affermazione sulla crescita e la popolarità della pallavolo femminile. L'atletismo e il lavoro di squadra sono semplicemente incredibili».