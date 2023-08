Sonego-Sinner, primo turno degli US Open

Derby italiano agli US Open. Lorenzo Sonego e Jannik Sinner si sfideranno per il secondo turno sul cemento di New York: il torinese ha sconfitto al primo turno l'americano Nicolas Moreno de Alboran in tre set (6-3, 6-4, 6-2), mentre l'altoatesino ha battuto il tedesco Yannick Hanfmann con un netto 6-3, 6-1, 6-1.