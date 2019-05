Parata, comizio al Lincolm memorial e fuochi sul Potomac: Trump rimodella il 4 luglio

Un comizio sugli scalini del Lincoln Memorial e fuochi d'artificio sul Potomac: così Donald Trump sta pensando di trasformare le tradizionali celebrazioni per il 4 luglio, da sempre bipartizan, in una sua festa.



Il presidente degli Stati Uniti, secondo quanto scrive il Washington Post, ha assunto il comando delle operazione relative all'Independence Day: il nuovo programma -che potrebbe essere battezzato "A Salute to America"- prevederebbe lo spostamento dello spettacolo di fuochi d'artificio dall'area del Mall al Wst Potomak Parc, un miglio più in là, vicino al celebre monumento a Lincoln. Eppure i fuochi d'artificio nella zona del Mall, gestiti dal National Park Service da oltre mezzo secolo, tradizionalmente attirano centinaia di migliaia di spettatori e rappresentano il momento clou della stagione turistica della capitale.



L'evento viene trasmesso in diretta televisiva dal 1947 e dal 1981 è accompagnato da un concerto della National Symphony Orchestra. E al discorso di Trump si aggiungerebbe un altro show. Il presidente, come è noto, in passato ha pensato anche a celebrare l'Independence Day con un'imponente parata militare sul modello francese del 14 luglio. Il progetto è naufragato, ma Trump non ha abbandonato l'idea di cambiare il copione. L'incarico è stato affidato al nuovo segretario all'Interno, David Bernhardt, che da 3 mesi si occupa della questione.

