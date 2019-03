Parigi Nizza, Benett conquista la terza tappa. Aru si ritira

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’irlandese Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) ha vinto in volata la terza frazione della Parigi-Nizza, superando Caleb Ewan (Lotto-Soudal) e Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step). Da registrare il ritiro di Fabio Aru dopo 72 chilometri di corsa. Il sardo partito questa mattina con un ritardo di 17 minuti, è stato costretto al ritiro in seguito a giramenti di testa e nausea, che farebbero pensare ad un virus intestinale. Per la classifica generale Groenewegen rimane leader davanti a Kwiatkowski della Sky, secondo a 6” e Luis Leon Sanchez dell’Astana a 11”.Ancora una volta il vento ha caratterizzato questa frazione di 200 chilometri con arrivo a Moulins, con i corridori che più volte hanno dovuto formare dei ventagli. La fuga di giornata è stata lanciata da Ramunas Navardauskas e Alessandro Fedeli, ventitreenne veneto, al primo anno tra i professionisti. Non sono mancate anche oggi le cadute con Domen Novak della Bahrain Merida, costretto al ritiro.Nel finale della tappa il team Sky ha aumentato il ritmo facendo spezzare il plotone, ma i treni dei velocisti sono riusciti a rientrare e ricucire il buco per la conquista della tappa.La volata si è giocata sul rettilineo ad altissima velocità, con Bennet che ha dimostrato di essere il più forte davanti a Ewan e Jakobsen. Ottimo sesto posto di Bonifacio della Direct-Energie.Domani si correrà la quarta frazione da Vichy a Pélussin di 212 chilometri.Ordine d’arrivo1 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 5:16:252 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:00:003 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 0:00:004 Daniel McLay (GBr) EF Education First 0:00:005 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:006 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 0:00:007 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:008 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 0:00:009 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:0010 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 0:00:00