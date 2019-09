Vuelta, al via la seconda settimana con Roglic favorito. Aru, sono tornati i problemi alla gamba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il giorno di riposo, la Vuelta di Spagna ripartirà domani per la sua seconda settimana di corsa, con Nairo Quintana vestito di rosso. Il colombiano della Movistar, con il secondo posto di ieri a Cortals d’Encamp, ha conquistato la maglia di leader della classifica generale, ma già con la cronometro di domani, il suo primato sarà a rischio.Alle spalle di Quintana, per il momento troviamo Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 6”, seguito dall’altro colombiano Miguel Angel Lopez (Astana) a 17”. Ai piedi del podio, ma con una gran voglia di vincere questa Vuelta, c’è il campione del mondo Alejandro Valverde (Movistar) a 20” dal compagno di squadra. Dietro lo spagnolo c’è il vincitore della tappa di ieri, Tadej Pogacar, il ventenne sloveno che corre con la maglia della UAE Emirates e che dista dal primo 1’42”. Questo giovanissimo corridore è un autentico fenomeno e nella frazione di ieri, con arrivo in salita reso ancora più difficile dal mal tempo, ha tagliato da solo il traguardo. Tirando le somme dopo questa prima settimana di corsa, i favoriti per la vittoria finale a Madrid, sono: i due uomini della Movistar Quintana e Valverde, con Roglic e Lopez.Per quanto riguarda gli italiani, in questa Vuelta purtroppo, i nostri non sono protagonisti. Fabio Aru ieri, ha tagliato il traguardo con 32’ di ritardo e ormai è fuori da ogni possibilità di competere per una posizione importante. Il sardo ha di nuovo accusato fastidi alla gamba e la sua forma non è delle migliori. Lui stesso dopo la gara, ha ammesso le sue difficoltà. Anche Valerio Conti, compagno di squadra di Aru, non è al massimo della forma. Il romano che ha vestito la maglia rosa all’ultimo Giro d’Italia e costretto poi al ritiro per problemi fisici, ancora non ha recuperato. Nella classifica generale, il migliore azzurro è Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), a 25’42” da Quintana.Domani partirà la seconda settimana di corsa e si farà subito sul serio. Ci sarà la cronometro individuale di 36,2 chilometri a Pau, con Roglic dato subito per grande favorito. Potrebbe essere lo sloveno, domani, a conquistare la maglia di leader.Mercoledì sarà la volta di una tappa da 180 chilometri, molto mossa con tre GpM di seconda e terza categoria. Da Saint Palais si arriverà a Urdax Dantxarinea e saranno favorite le fughe da lontano. Discorso simile per giovedì, con la frazione Circuito de Navarra-Bilbao di 171,4 chilometri. Venerdì tappa difficile e che farà male a tanti corridori. Saranno sette i GpM da affrontare, con un impegnativo arrivo in salita, nella frazione di 166,4 chilometri da Bilbao a Los Machucos. Sabato torneranno di scena i velocisti con la frazione numero quattordici. Da San Vicente de la Barquera si andrà a Oviedo, per un totale di 188 chilometri. Domenica si correrà una delle tappe più difficili di questa Vuelta e che potrebbe far saltare la classifica generale. Da Tineo si arriverà al Santuario del Acebo dopo 154,4 chilometri di corsa e 4 GpM di prima categoria, con salita dura verso il traguardo. Tappone di montagna anche lunedì, da Pravia si andrà ad Alto de La Cubilla. Lena con 144,4 chilometri nelle gambe. Saranno tre i GpM da affrontare, con salitone finale di 17,8 chilometri e pendenze che arriveranno fino al 10%. Sarà questa la tappa che chiuderà la seconda settimana di corsa, dando indicazioni importanti per la vittoria a Madrid.Classifica generale1. Nairo Quintana (MOV) 35:18:182. Primož Roglic (TJV) +0:063. Miguel Ángel López (AST) +0:174. Alejandro Valverde (MOV) +0:205. Tadej Pogacar (UAD) +1:426. Carl Fredrik Hagen (LTS) +1:467. Nicolas Edet (COF) +2:218. Rafal Majka (BOH) +3:229. Wilco Kelderman (SUN) +3:5310. Dylan Teuns (TBM) +4:46