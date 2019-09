Fabio Aru si ritira dalla Vuelta. Il 29enne ciclista sardo ha annunciato che non sarà al via della tredicesima tappa della corsa spagnola. Aru aveva iniziato la Vuelta in maniera incoraggiante ma nelle ultime giornate è stato protagonista di diverse prove negative che lo hanno estromesso dalle posizioni di testa della classifica generale e infine costretto al ritiro. Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA