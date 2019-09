Vuelta di Spagna, Quintana è il nuovo leader. Tappa a Pogacar, crolla Aru. Il sardo arriva con 32’ di ritardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stupisce e sorprende la Vuelta di Spagna, con il ventenne Tadej Pogacar (UAE Emirates), che sul traguardo di Cortals d'Encamp, conquista la sua prima vittoria in un grande giro. Con questo successo lo sloveno diventa il capitano in casa UAE, mentre Fabio Aru, in forte difficoltà ha tagliato il traguardo con 32’25” di ritardo. La Movistar fa festa con Nairo Quintana, che secondo sul traguardo, grazie anche agli abbuoni, si è preso la maglia rossa, che cambia così di nuovo padrone. Ancora una delusione per Miguel Angel Lopez, il colombiano dell’Astana, tra i protagonisti della corsa, è caduto sullo sterrato finale, perdendo l’occasione di conquistare la tappa e il primo posto della generale. Dopo questa nona tappa, di appena 94 chilometri da Andorra alla Vella a Cortals d’Encamp, i protagonisti della corsa a tappe spagnola sembrano chiari. Ci sono i due della Movistar, Nairo Quintana e l’iridato Valverde, autori anche di una lotta interna alla squadra, dove ancora non è stato deciso chi tra loro sarà il capitano. Anche Miguel Angel Lopez e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sono tra coloro che si giocheranno un posto sul podio di Madrid. Lopez è uno scalatore puro e dopo la sconfitta alla Vuelta, cerca il riscatto in Spagna. Anche Roglic cerca la gloria dopo un Giro d’Italia iniziato bene e finito male e la prossima cronometro individuale sarà tutta a suo vantaggio. Brinda la UAE di Saronni, che dopo il crollo di Aru, ha trovato nel giovanissimo Pogacar, l’uomo di classifica che gli mancava. Il giovane sloveno sotto una pioggia battente, ha tagliato da solo il traguardo, con Quintana alle sue spalle con un ritardo di 23” e Roglic terzo a 48” che è andato a chiudere davanti a Valverde.Tra i vincenti e i delusi di giornata c’è anche Marc Soler (Movistar), costretto ad aspettare Quintana, ha dimostrato tutto il suo dissenso per la scelta della squadra ed ha tagliato il traguardo con il quinto tempo. Nella classifica generale, adesso Quintana è in testa, con Roglic secondo a 6” e Lopez terzo a 17”, seguito da Valverde a 20”. In quinta posizione arriva il vincitore di tappa Pogacar, che nonostante la giovanissima età, darà ancora spettacolo.Domani ci sarà il primo giorno di riposo che chiuderà questa prima settimana di corsa. Sarà un giorno di riflessioni in molte squadre, e non mancheranno i primi bilanci. La corsa riprenderà martedì con la cronometro individuale di Pau, dove la classifica generale subirà ulteriori cambiamenti.Colbrelli vince in GermaniaIl bresciano Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida), ha vinto oggi l’ultima frazione del Deutschland Tour. Colbrelli dopo diversi piazzamenti è riuscito a trovare il successo, grazie anche al supporto di Vincenzo Nibali. Il siciliano nel finale è riuscito a gestire gli avversari, rallentando l’inseguimento verso Colbrelli che andava verso la vittoria. Il bresciano ha tagliato così per primo il traguardo, davanti al belga Yves Lampaert, mentre terzo posto per il norvegese Alexander Kristoff. La maglia della classifica generale è andata a Stuyven davanti a Colbrelli e Lampaert, mentre Ulissi ha chiuso al quinto posto.Ordine d’arrivo1. Tadej Pogacar (UAD) 2:58:092. Nairo Quintana (MOV) +0:233. Primož Roglic (TJV) +0:484. Alejandro Valverde (MOV) +0:485. Marc Soler (MOV) +0:576. Hermann Pernsteiner (TBM) +0:59Classifica generale1. Nairo Quintana (MOV) 35:18:182. Primož Roglic (TJV) +0:063. Miguel Ángel López (AST) +0:174. Alejandro Valverde (MOV) +0:205. Tadej Pogacar (UAD) +1:426. Carl Fredrik Hagen (LTS) +1:467. Nicolas Edet (COF) +2:218. Rafal Majka (BOH) +3:229. Wilco Kelderman (SUN) +3:5310. Dylan Teuns (TBM) +4:46