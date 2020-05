Ultimo aggiornamento: 21:31

Le corse sono ferme, niente gare fino al primo agosto, ma il mercato del ciclismo è già pronto a partire. Tra nomi importanti e giovani talenti, sono tante le offerte in un mercato decisamente più povero, in cui sono molti i corridori che rischiano di rimanere senza squadra. Il più atteso e con la quotazione più alta, è senza dubbio Chris(Team Ineos), per poi passare ai due francesi Thibaut(Groupama-Fdj) e Romain(AG2R La Mondiale). Pronti per il cambio anche i gemelli Adam e Simon(Mitchelton-Scott) e Richie(Trek-Segafredo), ma anche i nostri italiani Fabio(UAE Emirates) e Filippo(Team Ineos). A fine contratto c’è anche il colombiano Rigoberto(EF First), con Alexey(Astana) e Bob Js (Deceuninck-Quick Step).Per quanto riguarda la Ineos oltre a Froome c’è anche il britannico Tao, che potrebbe vestire un’altra maglia la prossima stagione, mentre per il nostro Ganna, ci sono ottime possibilità, di rimanere in squadra. Il keniano bianco sembrerebbe il miglior acquisto del momento e il suo spostamento potrebbe avvenire prima del Tour de France e si vocifera che a volerlo ci siano già diverse squadre e tra queste, da non escludere lacon laLa UAE è pronta a cedere altri 7 corridori oltre a Fabio Aru e tra questi ci sono. Per quanto riguarda Polanc e Philipsen, sembra che le trattative siano già cominciate. Aru è un nome importante, ma negli ultimi due anni certamente non ha brillato. In casa Bahrein McLaren la situazione non è molto chiara. Prima c’è stato il problema economico con le sponsorizzazioni, per poi arrivare alla possibilità di fare acquisti importanti. In questo team a fine contratto ci sono due corridori interessanti, il venticinquennee il belga. Una squqdra che invece sembrerebbe intenzionata a investire è la, che punta ad essere ancora più competitiva nel 2021. Questi sono solo alcuni dei corridori che troveremo sul mercato e che sono tra i più fortunati, perché considerando la criticità del momento, molti giovani under23 rischiano di non trovare una squadra. Il prezzo dei corridori sta scendendo e questa è una legge di mercato, stabilita in parte dagli sponsor, che in questa stagione hanno investito senza avere dei ritorni di immagine. Ad aggravare la situazione c’è anche la possibilità di chiusura di alcune squadre e tra queste ci sarebbero anche due world tour. Un disastro economico, che aggraverebbe la crisi iniziata a marzo, quando il ciclismo si è fermato con la Parigi-Nizza. La rinascita può esserci e la UCI, con gli organizzatori delle corse e le squadre, stanno cercando di ripartire in sicurezza. Il mese di giugno sarà decisivo per la ripartenza, stabilita il primo agosto con Strade Bianche. Se le corse dovessero subire ulteriori ritardi, a farne le spese saranno sicuramente gli atleti, che non correndo, non potranno far vedere il loro reale valore.