Pallavolo, il ct Fefè De Giorgi confermato alla guida della Nazionale maschile fino al 2026

Ferdinando De Giorgi resterà alla guida della Nazionale italiana di pallavolo maschile fino al 2026. La decisione presa nel corso del Consiglio Federale della Fipav riunitosi a Cagliari.

«Siamo davvero felici per il rinnovo di Fefè sulla panchina azzurra - il commento del presidente Fipav, Giuseppe Manfredi -. Oltre ai fantastici risultati conquistati, De Giorgi rispecchia perfettamente lo stile e l'immagine che vogliamo dare della nazionale italiana. L'obiettivo è continuare quest'avventura, che finora ha regalato grandissime gioie a tutto il movimento della pallavolo italiana».

Dopo gli straordinari risultati ottenuti negli ultimi anni, tra i quali spiccano il titolo mondiale del 2022, l’oro europeo del 2021 e l’argento europeo nel settembre scorso, De Giorgi sarà subito impegnato a ottenere la qualificazione per Parigi 2024.

Fra gli altri obiettivi ci saranno la difensa del titolo iridato nel 2025, mentre nel 2026 sarà impegnato di fronte al pubblico italiano per l’Europeo che assegnerà alla squadra vincitrice anche un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

«Sono felice per la fiducia accordatami - ha dichiarato il ct -. Da parte mia c'era grande voglia di continuare un percorso basato sulla progettualità e sui giovani. È stato creato un gruppo di lavoro con atleti che hanno grandi margini di miglioramento e l'idea di poter proseguire un'avventura, finora ricca di soddisfazioni, mi gratifica molto. Ringrazio per la fiducia, continueremo a lavorare con il massimo impegno per ottenere i migliori risultati possibili e trasmettere sempre valori positivi».

Sempre in tema di nazionale maschile, il consiglio ha anche rinnovato per il 2025 i contratti del secondo allenatore, Massimo Caponeri, e dell'assistente allenatore e preparatore atletico Nicola Giolito.