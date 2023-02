Al via Volley-Scuola, Malagò: «Coinvolti 179 istituti». De Giorgi: «Una spinta a questo sport. E sull'Europeo in casa...»

Un compleanno festeggiato alla grande. Perché i trent'anni sono, comunque, un traguardo importante. La Fipav Lazio ha voluto dare ampio respiro, com'è giusto che sia, alla trentesima edizione della manifestazione Volley Scuola-Trofeo Acea: al via ci sono 179 squadre, divise in due categorie (Junior, con massimo 2 atleti tesserati in società di pallavolo, e Open dove non ci sono limiti), che da martedì cominceranno a sfidarsi. Nonostante i problemi legati al Covid negli ultimi anni, la Fipav non s'è mai fermata, organizzando dei seminari sui valori educativi dello sport. In pratica un'attività che mai è stata ferma. La manifestazione si chiuderà l'ultima settimana di maggio.

GRANDE STILE

Alla conferenza stampa al Salone d'onore del Coni, oltre moltissimi ragazze e ragazzi che daranno vita alla manifestazione - alla fine, i veri protagonisti, sono loro - c'era un parterre importante: in primis l'allenatore della nazionale italiana De Giorgi. E c'è stato spazio anche per la Roma Volley femminile, fresca vincitrice della Coppa Italia di A2. Gli onori di casa li ha fatti, ovviamente, Giovanni Malagò, presidente del Coni, che ha sottolineato come «Volley scuola è la tradizione che valorizza il passato per scrivere il futuro. Siamo partiti da 60 scuole e adesso sono 179, qualcosa di veramente incredibile. Questa è un'eccellenza di questa città, ed è straordinario il modo in cui è cresciuta negli anni. La pallavolo è lo sport della scuola, nella scuola. Qualcuno ha copiato, ma il radicamento di questo sport, a tutti i livelli, dentro gli istituti, è stato uno dei motivi del successo sportivo della disciplina». «Volley scuola è l'evento più atteso da tutti gli istituti superiori - ha invece detto il presidente di Fipav Lazio Andrea Burlandi - ed è il nostro fiore all'occhiello».

DE GIORGI: «I GIOVANI DANNO ENTUSIAMO»

«L'idea di Cecchi, che ha avviato questa manifestazione, è stata così semplice ma tanto geniale. Una spinta importantissima per il nostro sport. Sono contento di vedere tanti giovani che parteciperanno al torneo. Da questa manifestazone - ha detto il ct azzurro De Giorgi - sono usciti degli atleti importanti. I ragazzi danno entusiasmo e anche la voglia di prendersi delle responsabilità. Io sono contento di aver preso questa strada, di aver investito sui giovani. Le soddisfazioni ce le siamo tolte. Ah, per l'Europeo in Italia non avremo nessun tipo di pressione - ha commentato sorridendo De Giorgi - visto che ci arriviamo da campioni del Mondo e d'Europa». «Non è un caso che Roma ritorni ad ospitare grandi eventi, e a settembre il palazzetto di Viale Tiziano sarà riaperto» ha annunciato l'assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato.

«Ero un giovane insegnate quando mi è venuto in mente di avviare questa manifestazione - ha svelato Luciano Cecchi, vice presidente Fipav - e negli anni siamo sempre cresciuti. L'importanza di questo torneo è ormai fuori discussione. Ormai questa non è da considerarsi una nostra idea, ma un bene comune da custodire».