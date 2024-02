Mondiali di nuoto artistico, domani Minisini e Pedotti in finale: quel bacio da possibile medaglia

Un bacio da medaglia? La risposta domani ai mondiali di nuoto (artistico) a Doha. È il bacio (sulla guancia: amicizia e basta) che Susanna Pedotti ha dato a Giorgio Minisini alla fine dei preliminari del duo misto tecnico. Gli azzurri si sono qualificati per la finale di domani (ore 18) con il secondo punteggio, il primo è del duo cinese, ma in finale si riparte da zero.

Il duo italiano si esibisce sulle note del Requiem che Giuseppe Verdi compose per la commemorazione alla Scala a un anno dalla morte di Alessandro Manzoni.

Felici la diciannovenne milanese, prossima universitaria in ingegneria biomedica, e il ventottenne di Ladispoli, plurimedagliato mondiale ed europeo. «È dura mettere cinque mesi di lavoro in tre minuti - ha detto Giorgio - la fatica non è divertente, ma poi portarla in gara dà soddisfazione».

Tuffi: azzurri senza medaglie a Doha, Daley d'oro se ti va