Mondiali di nuoto a Doha, dove vedere tutti gli italiani in gara domani e a che ora

L'Italia torna in vasca per il Mondiale di Nuoto a Doha, dove sono impegnati diversi atleti e atlete per cercare di portare a casa una medaglia. Nella disciplina artistica, Giorgio Minisini e Susanna Pedotti faranno il loro esordio come coppia a livello internazionale nei preliminari del doppio misto tecnico. Un duo sperimentale e del tutto nuovo voluto dal Dt Patrizia Giallombardo per preservare Lucrezia Ruggiero. Questa è impegnata nelle gare del doppio femminile con Linda Cerruti dove in gioco c'è il pass per le olimpiadi.

Nella categoria dei tuffi, invece, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci andranno a caccia della qualificazione della Finale dal metro, per poi giocarsi le loro chance nel pomeriggio. Irene Pesce ed Eduard Timbretti, invece, cercheranno di ottenere un bel punteggio nel syncro mixed dai 10 metri. Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi puntano al podio per garantirsi anche il biglietto per Parigi 2024 nel nuoto libero 10 km.

Mondiali di nuoto Doha 2024: dove vedere le gare e tutti gli italiani in pista

Il programma

NA 07:30 / eliminatorie - Duo tecnico misto con Giorgio Minisini e Susanna Pedotti (Tema: The Renaissance - Musica: Requiem - Autore: Giuseppe Verdi - Coreografia: Anastasia Ermakova e Milena Miteva);

TU 08:00 / eliminatorie - trampolino 1m M con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci;

AL 08:30 / 10 km F con Arianna Bridi e Ginevra Taddeucci;

NA 12:00 / FINALE - solo tecnico F con Susanna Pedotti (Tema: Dragon Princess - Musica: The dragon princess - Autore: Epic Chinese Orcestra - Coreografia: Milena Miteva e Stefania Speroni);

TU 14:00 / FINALE - sincro piattaforma MIX con Irene Pesce e Eduard Cristian Timbretti Gugiu;

TU 17:00 / FINALE - trampolino 1m M;

NA 18:00 / eliminatorie - acrobatic routine con Marta Iacoacci, Giorgia Lucia Macino, Giorgio Minisini, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino (Tema: The Venice Carnival - Musica: Molto Piratissimo - Autore: Two Steps from Hell - Coreografia: Stephan Miermont).

Gli italiani in gara

Domani scendono in acqua diversi atleti italiani. Ad aprire la giornata sono Giorgio Minisini e Susanna Pedotti nel Nuoto artistico, mentre Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci gareggiano per i tuffi da 1m maschile. Nei tuffi mix in sincro, ci sono Irene Pesce ed Eduard Cristian Timbretti Gugiu. Nel nuoto acrobatico scendono Marta Iacoacci, Giorgia Lucia Macino, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino. Infine, nella 10km ci sono in acqua Arianna Bridi e Ginevra Taddeucci.

Dove vederlo

La manifestazione che è cominciata oggi in Qatar è disponibile in diretta televisiva in chiaro. A trasmettere le immagini della gara è Rai Sport, che ha ottenuto i diritti di immagine. Chiunque vorrà vedere la kermesse in diretta streaming potrà farlo sempre grazie alla Rai su Rai Play.