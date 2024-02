Mondiali di nuoto Doha 2024: dove vedere le gare e tutti gli italiani in pista

Domani cominciano i Mondiali di Nuoto a Doha. Gli italiani in gara sono diversi e cercheranno sin da subito di conquistare qualche medaglia per cominciare al meglio il cammino nella competizione. A cominciare saranno Pedotti e Minisini, a cui si aggiunge il duo Cerruti-Ruggeri al via. I primi due gareggeranno in solitaria e poi in coppia nel misto, mentre gli ultimi due partiranno subito insieme nella competizione di categoria.