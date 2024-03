Slovacchia domani al voto, populisti davanti nei sondaggi: con il primo ministro Fico, amico di Orban, potrebbe essere eletto presidente Pellegrini

Slovacchia ancora più populista dopo il voto di domani? Bratislava, capitale di una nazione con 5 milioni di abitati e vasta come Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia-Giulia messi insieme, diventerà definitivamente amica del vicino Orban? I sondaggi dicono di sì e nemmeno la situazione nella confinante Ucraina in guerra sembra potere sovvertire il pronostico.

Le elezioni presidenziali potrebbero consolidare il potere del primo ministro populista Robert Fico qualora gli elettori sceglieranno un suo alleato come prossimo capo di Stato.

In carica dall'anno scorso, Fico si è caratterizzato assieme al primo ministro ungherese Viktor Orban come uno dei leader più favorevole alla Russia nell'Europa orientale. Nella Slovacchia i presidenti svolgono un ruolo prevalentemente cerimoniale ma sono anche i comandanti supremi delle forze armate, nominano giudici e banchieri centrali e hanno un potere di veto in grado di rallentare la legislazione.

La presidente uscente, Zuzana Caputova, attivista per i diritti umani, ha usato queste tattiche il mese scorso per sospendere parte della revisione del codice penale che rende più difficile indagare e punire la corruzione. Ma il 48enne Pellegrini ha indicato che non intende agire allo stesso modo con altri progetti controversi, tra cui quello che darebbe a Fico il controllo della tv pubblica - creando un potenziale scontro con l'Ue. L'idea di un contrappeso al governo «è assolutamente sbagliata» e promette solo «conflitti tra le istituzioni», aveva detto Pellegrini a gennaio, quando ha annunciato la sua candidatura.

Da Eunews-Withub

Anche se il primo turno delle elezioni sarà probabilmente un testa a testa serrato, si prevede che al ballottaggio Pellegrini raccoglierà i voti dei sostenitori dei candidati nazionalisti sconfitti.