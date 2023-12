Sciopero dei medici domani 5 dicembre e lunedì 18 dicembre: che cosa si blocca, le prestazioni garantite, le ragioni dell'agitazione

Sciopero dei medici domani martedì 5 dicembre e lunedì 18 dicembre: l'universo dei sindacati della Sanità è mobilitato «perché non rimane altro modo - dicono i rappresentati delle categorie - per far reagire il Governo e fargli adottare misure che non peggiorino le condizioni già precarie della sanità pubblica italiana». Il 5 dicembre si fermeranno i medici di Anaao Assomed e Cimo-Fesmed mentre il 18 dicembre toccherà a quelli di Aaroi-Emac, Fassid e Fvm.

Il 18 dicembre lo sciopero riguarderà gli anestesisti oltre a biologi, farmacisti e veterinari. Aaroi-Emac, Fassid e Fvm: «Fermeremo la sanità per 24 ore per non vederla fermata per sempre da una legge di bilancio che premia gli evasori e distrugge il diritto alla cura e la tutela della salute».

Saranno compromesse tutte le prestazioni che sono funzionali, quindi indispensabili, per tutte le altre prestazioni ospedaliere e territoriali, comprese quelle della filiera alimentare.

Le proteste, fanno capire i sindacati, continueranno anche nel 2024.