Beach soccer: l'Italia del ct terracinese Del Duca punta al bis nei Giochi del Mediterraneo

E' partita oggi la Nazionale italiana di Beach Soccer verso i Giochi Del Mediterraneo di Patrasso in Grecia (28-31 agosto), dove la selezione del ct terracinese Emiliano Del Duca sarà chiamata a difendere il primo posto conquistato nell’edizione 2015 di Pescara. Sono stati lasciati a casa alcui pezzi pregiati come Del Mestre, capitan Corosiniti e il bomber pontino Palmacci, sostituiti da Battini, Palazzolo e Sciacca. Rispetto alla tappa di Euro Beach Soccer League, torna a vestire la maglia azzurra il terracinese Alessio Frainetti, mentre per Marco Giordani, giocatore del Terracina BSC, si tratta della prima convocazione ufficiale. L'Italia giocherà i quarti di finale giovedì 29 affrontando la vincente degli ottavi tra Libia e Portogallo. Venerdì 30 sono in programma le semifinali e sabato andrà in scena la finale. Gli azzurri, prima di partire per la Grecia, si sono allenati a Terracina.