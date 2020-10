Giro d'Italia, capolavoro di Guerreiro a Roccaraso, Almeida ancora in rosa

Joao Almeida ha conservato la maglia rosa anche al termine della tappa di Roccaraso. Il ventiduenne portoghese della Deceuninck-QuickStep è sicuramente la rivelazione della prima parte del Giro d'Italia, che domani osserverà la prima delle due giornate di riposo. In realtà, c'è anche da dire che la montagna ha partorito il topolino, perchè tra i big nessuno è riuscito a fare la differenza.

La vittoria della San Salvo-Roccaraso è andata a un altro portoghese, Ruben Guerreiro, che è riuscito a concretizzare la fuga imponendosi davanti allo spagnolo Jonathan Castroviejo. Sicuramente, per le prossime tappe, uno degli avversari più importanti per Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, entrambi in lizza per una possibile maglia rosa, può essere Wilko Kelderman, che ha fatto lavorare molto la sua squadra lungo tutta la tappa e che attualmente occupa la seconda posizione in classifica generale.

Domani ci sarà un giorno di riposo e di tamponi per i corridori che stanno affrontando il Giro d'Italia, dopodichè si riprenderà martedì con la Lanciano-Tortoreto, altra tappa abruzzese.

