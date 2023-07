Filippo Tortu vince i 200 metri in 20"14 nei Campionati italiani Assoluti: «Ora voglio i Mondiali»

Filippo Tortu è tornato. Ai campionati italiani Assoluti di Molfetta, l'atleta azzurro ha confermato di aver completamente superato l'infortunio alla spalla di nove giorni fa (una sub-lussazione dovuta all'eccessiva esultanza al termine della staffetta 4x100) vincendo la gara dei 200 metri. Il campione olimpico della 4x100 ha trionfato in 20"14, a soltanto 4 centesimi di distanza dal proprio record personale, siglato lo scorso anno a Nairobi. Si tratta della terza miglior prestazione della carriera di Tortu, che è riuscito così a riscattare le deludenti prestazioni sui 200 che hanno accompagnato la sua ultima annata.

«Non era scontato, dopo l'infortunio alla spalla, poter contare su questi tempi», ha dichiarato a caldo l'azzurro, «è stata una grande soddisfazione, questa finale vinta. È un titolo italiano di cui sono orgoglioso, ma soprattutto un risultato molto positivo in vista dei prossimi Mondiali di Budapest, tempo che segna la qualificazione automatica per gli imminenti Mondiali e per Parigi».

Tortu, insieme al titolo italiano, si è portato a casa anche il premio Mennea, che quest'anno veniva assegnato nei 200: «con il mio allenatore abbiamo lavorato con grande tenacia e determinazione, con 3 sedute di allenamento al giorno.

Per questo pensando ai Mondiali al via dal 19 agosto sono molto fiducioso di quello che potrò fare, anche se so che la concorrenza è molta e i miei avversari stanno andando fortissimo. Intanto io devo pensare a me e a migliorarmi sempre, obiettivo principale di ogni atleta».