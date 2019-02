UAE Tour, Gaviria conquista la seconda tappa, bruciando allo sprint Viviani. Domani arrivo in salita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fernando Gaviria (UAE - Team Emirates) con straordinaria potenza, ha vinto la seconda tappa dell’UAE Tour 2019, bruciando allo sprint Elia Viviani (Deceuninck - Quick Step). Terzo posto per Caleb Ewan (Lotto Soudal), mentre la maglia rossa di leader rimane sulle spalle dello sloveno Primoz Roglic (Jumbo). Una tappa che sulla carta doveva essere facile, è stata animata dal forte vento che ha reso complicata la corsa. I 185 chilometri con partenza dallo Yas Mall e arrivo al Breakwater di Abu Dhabi, sono stati caratterizzati da una fuga con Stephan Kriyanov e Igor Boev del Team Gazprom e Sam Brand e Charles Planet del Team Novo Nordisk, che sono arrivati a guadagnare fino a dodici minuti di vantaggio.Il forte vento ha poi spezzato il plotone in più sezioni, con il gruppo di testa formato dai velocisti e gli uomini di classifica che a 70 chilometri dal finale ha ripreso la prima coppia di fuggitivi, mentre a 15 chilometri dal termine il gruppo tornava ad essere compatto.La Katusha Alpecin di Marcell Kittel è stata la prima squadra ad organizzarsi per il gran finale in volata, ma Alexander Kristoff della UAE Fly Emirates, è riuscito a far saltare tutti gli schemi, pilotando perfettamente Gaviria fino all’attacco finale.Gaviria in questo finale ha dimostrato di essere lo sprinter più potente e Viviani nonostante uno straordinario colpo di reni, si è dovuto accontentare del secondo posto.Domani ci sarà la tappa con arrivò in salita. La frazione di 179 chilometri sarà interamente pianeggiante con arrivo a Jebel Hafeet dopo una salita di 12 chilometri con pendenze medie al 6%. Sarà la prima occasione per gli uomini di classifica di studiarsi e osare per conquistare la maglia di leader.Ordine d’arrivo1º Gaviria UAD2º Viviani DQT3º Ewan LTS4º Halvorsen SKY5º Baska BOH6º Bennett BOH7º Modolo EF18º Kittel TKA9º SaurreauGFC10º Marezcko CPT