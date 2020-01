Re Evenpoel domina in Argentina. Ganna tricolore secondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Giganti delle prove contro il tempo, si sono sfidati in Argentina. Spettacolo del campione europeo Remco, che ha conquistato la cronometro della Vuelta a San Juan, davanti al campione Italiano Filippo. Evenpoel fin da subito ha dimostrato la sua superiorità, percorrendo i 15,2 chilometri da Ullum a Punta Negra in 19'16” alla velocità 47,3 km/h.Ganna al secondo posto, ha fatto registrare un ritardo di 32” dal fenomeno belga, mentre il terzo posto è andato a Óscar Sevilla(Team Medellin), 44 anni, mentre quarto posto per lo specialista Nelson(Movistar) ad 1’25”.Prova difficile per Fernando. Il vincitore della seconda tappa, ha sofferto in gara per le avverse condizioni meteo. Le forti raffiche di vento, che annunciavano l’arrivo di una tempesta, hanno reso impossibile la corsa al campione colombiano.Ancora un cambio al primo posto della classifica generale. Dopo il successo Rudydella Israel Cycling Start Up, vincitore della prima tappa, il passaggio a Gaviria, Remco Evenpoel guida la classifica, con un vantaggio di 32” su Filippo Ganna e 1’08” su Ribera. Nella top ten, da segnalare il nono posto a 1’41” di Matteodella Bora-Hansgro