UAE Tour, Bennet conquista l’ultima tappa. A Roglic la classifica generale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sam Bennet (Bora Hansgrohe) ha vinto la settima e ultima tappa dell’UAE Tour, battendo nel finale Gaviria (UAE Team) e Caleb Ewan (Lotto Soudal). Quarto posto per Elia Viviani (Deceuninck - Quick Step) che grazie anche ad una vittoria di tappa, conquista la maglia verde della classifica a punti.Primoz Roglic invece è il vincitore assoluto di questa corsa a tappe. Lo sloveno del team Jumbo-Visma, ha indossato la maglia rossa di leader dal primo giorno di corsa, quando la sua squadra ha vinto la cronometro a punti, ed è riuscito a mantenerla per tutte le sette tappe. Alle sue spalle il campione iridato della Movistar Valverde, seguito dal francese David Gaudu della Groupama FDJ, che porta a casa la maglia bianca di miglior giovane.La tappa di oggi da Dubai Safari Park a City Walk di 145 chilometri, con il suo percorso interamente piatto, è stata l’occasione per le ruote veloci di giocarsi la vittoria. Ancora una volta c’è stata la fuga di giornata, ripresa poi dal gruppo, e formata da Dimitry Gruzdev (Astana), William Clarke (Trek-Segafredo) e Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale).Il gruppo a tre chilometri dal finale tornava compatto, con la Lotto Soudal in testa a fare il ritmo per Ewan. Ad entrare in scena ancora una volta è stato Kristoff (UAE Emirates), per lanciare Gaviria per la vittoria finale, ma il colombiano non aveva fatto i conti con la potenza di Bennet, che con un colpo di reni finale, si è preso la vittoria.In questa piccola corsa a tappe da evidenziare come Roglic, vincitore della classifica generale, abbia avuto la meglio sui suoi avversari sulla salita di Jebel Jais, mentre Valverde, ha concesso il bis sulla sommità di Jebel Hafeet, dopo la vittoria dello scorso anno. Per quanto riguarda i velocisti i migliori sono stati Gaviria, Ewan e Viviani, che rivedremo battersi già la prossima settimana.Il prossimo appuntamento con il grande ciclismo, sarà sabato prossimo in Italia, con Strade Bianche, che aprirà la stagione delle classiche in Europa.Ordine d’arrivo1 - Sam Bennett (Bora - Hansgrohe) , 145km in 3h17’51”, average speed 43.972km/h2 - Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) s.t.3 - Caleb Ewan (Lotto Soudal) s.t.Classifica generaleRoglic (Team Jumbo - Visma)2 - Alejandro Valverde (Movistar Team) at 31"3 - David Gaudu (Groupama - FDJ) at 44"