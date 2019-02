Caleb Ewan conquista la quarta tappa dell’UAE Tour. Caduta nel finale per Nibali e Valverde

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal) ha conquistato la quarta tappa dell’UAE Tour, tagliando per primo il traguardo sullo strappo di Hatta Dam. Ottimo secondo posto per Matteo Moschetti, il giovanissimo della Trek-Segafredo al suo esordio tra i professionisti. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) completa il podio e mantiene la leadership della corsa. Una maxi caduta negli ultimi chilometri, ha visto coinvolti sia il campione iridato Valverde con Vincenzo Nibali e Gaviria, cambiando le sorti della corsa.La tappa è stata animata dalla classica fuga di giornata e formata da Igor Boev e Stepan Kurianov, Artem Nych della Gazprom- RusVelo, Charles Planet (Novo Nordisk), Will Clarke (Trek-Segafredo) e Alessandro De Marchi (CCC), ed ha raggiunto un vantaggio massimo di sette minuti. Nella prima parte della corsa da segnalare la brutta caduta del giovane talento belga Evenepoel, trasportato in ospedale per accertamenti.A 45 chilometri dal finale, quando il gruppo era spezzato a causa del vento, è stata la Movistar di Valverde a prendere in mano la situazione insieme alla UAE Team Emirates e a fare il ritmo per ricucire lo strappo. Poi a 12 dal traguardo la corsa si è accesa con il tentativo di De Marchi, seguito dall’azione di Bouchard dell’AG2R La Mondiale e a sorpresa anche Tom Dumoulin (Sunweb). Subito dopo c’è stata la caduta di gruppo dove in tanti sono finiti a terra.Sulla salita di Hatta Dam il primo protagonista è stato Kristoff (UAE Fly Emirates), costretto però a scendere dalla bici per un salto di catena.Alle spalle del norvegese è apparso Moschetti che ha cercato di involarsi da solo verso il traguardo, ma l’esperienza e la superiorità di Ewan hanno avuto la meglio, e l’australiano senza grandi difficoltà ha superato l’italiano andando a prendere la vittoria di tappa.Domani la quinta frazione sarà dedicata ai velocisti, anche se c’è una piccola salita a metà percorso. I chilometri da percorrere saranno 181 da Flag Island a Khor Fakkan, mentre venerdì sarà la volta del secondo e ultimo arrivo in salita con la frazione da Ajman – Jebel Jais, che deciderà la classifica generale.Ordine d'arrivo1 Ewan Caleb Lotto Soudal 40 35 4:27:072 Moschetti Matteo Trek - Segafredo 15 20 0:023 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 6 12 ,,4 Jauregui Quentin AG2R La Mondiale 9 0:055 Mezgec Luka Mitchelton-Scott 7 ,,6 Kelderman Wilco Team Sunweb 5 ,,7 Ulissi Diego UAE-Team Emirates 3 ,,8 Valverde Alejandro Movistar Team 2 ,,9 Haller Marco Team Katusha - Alpecin 1 ,,10 Mollema Bauke Trek - Segafredo ,,