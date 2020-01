In Australia Caleb Ewan vince per il suo Paese in fiamme. Secondo Viviani seguito da Consonni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calebha vinto per la sua Australia. Il potentissimo velocista della Lotto-Soudal ha vinto la prima gara della stagione nella sua terra, il Criterium del Tour Down Under, superando nel finale, i nostri Eliae Simonedella Cofidis. La corsa di 51 km che è l’antipasto del Tour Down Under che partirà martedì prossimo, giunta alla sua quinta edizione, ha visto oggi il quarto successo di Ewan. Il corridore della Lotto-Soudal nei giorni scorsi, è stato testimonial di molte campagne di informazione e raccolta fondi, per gli incendi che hanno devastato l’Australia. Insieme a lui molte squadre si sono fatte avanti per aiutare gli animali feriti e sostenere il lavoro dei vigili del fuoco. “Sono felice di questa vittoria, perché è la prima della stagione e ho vinto nel mio Paese in un momento difficile - ha dichiarato Caleb - oggi erano presenti sia mia moglie che mia figlia e per me è emozionante vincere quando ci sono loro. Ottimo risultato anche per i corridori italiani. Oltre a Viviani e Consonni che corrono per la Cofidis, tra i primi 10 classificati, troviamo Albertodella Sunweb arrivato sesto e Giacomodella NTT Pro Cycling decimo.Il world tour resterà in Australia con il Tour Down Under, che si correrà dal 21 al 26 gennaio. Senza la frazione a cronometro e con un arrivo in salita, la classica corsa a tappe australiana potrebbe sorprendere.ORDINE D'ARRIVO1 EWAN, Caleb (AUS) Lotto Soudal 1:04:292 VIVIANI, Elia (ITA) Cofidis 0:00:003 CONSONNI, Simone (ITA) Cofidis 0:00:004 PHILIPSEN, Jasper (BEL) UAE Team Emirates 0:00:005 HALVORSEN, Kristoffer (NOR) EF Pro Cycling 0:00:006 DAINESE, Alberto (ITA) Team Sunweb 0:00:007 MORKOV, Michael (DEN) Deceuninck - Quick-Step 0:00:008 WELSFORD, Sam (AUS) UniSA-Australia 0:00:009 LAWLESS, Christopher (GBR) Team Ineos 0:00:0010 NIZZOLO, Giacomo (ITA) NTT Pro Cycling Team 0:00:00