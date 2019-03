Tirreno - Adriatico, capolavoro di Fuglsang con dedica a Scarponi

Ancora festa in casa Astana, con la spettacolare vittoria di DescrizioneJakob Fuglsang, che in solitaria ha vinto la quinta frazione della Tirreno-Adriatico, 180 chilometri da Colli al Metauro a Recanati, dopo un attacco partito da lontano. Al secondo posto Adam Yates (Mitchelton-Schott) con un ritardo di 40” seguito da Roglic (Jumbo-Visna) a 58”. Nella classifica generale si sono assottigliati i distacchi, con il britannico che ora ha 25” su Roglic, 35” su Fugslang e 1’39” su Dumoulin. Dopo la vittoria di Lutsenko ieri, oggi è arrivato un altro successo per la formazione dì Vinokourov, quello del danese che dopo il secondo posto la settimana scorsa a Strade Bianche, e il lavoro per il compagno di squadra ieri, oggi si è andato a prendere la vittoria sulla tappa più complicata di questa Tirreno 2019, quella dei muri marchigiani, dimostrando di essere uno dei corridori più forti del momento. Vittoria di testa e di cuore per Fuglsang che sul traguardo di Recanati, ha dedicato la vittoria al compagno di squadra Michele Scarponi, morto mentre si allenava il 22 aprile del 2017.

Le immagini che resteranno di questa giornata saranno quelle della determinazione di questo danese di 34 anni, che ha creduto in questo successo e quelle del giovanissimo Davide Gaburro, grande animatore della fuga di giornata.

La corsa quest’oggi è partita poco dopo il via con un folto gruppo di corridori formato da: Nico Denz (Ag2r La Mondiale), Daniel Oss (Bora Hansgrohe), Nathan Van Hooydonck (CCC Team), Ivan Rovny (Gazprom-Rusvelo), Tom Van Aesbrock (Education First), Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal), Jorge Arcas (Movistar), Davide Gabburro, Edoardo Zardini e Giovanni Visconti (Neri-SelleItalia), Mads Pedersen (Trek Segafredo), Julien Simon (Cofidis), Steve Morabito (Groupama FDJ). Il plotone ha lasciato fare e il gruppo di testa è riuscito a prendere un bel vantaggio.

A 47 chilometri dal finale, con l’Astana che aumentava il ritmo, i fuggitivi sono rimasti in quattro, con Zardini, Gabburo, Pedersen e Denz, che avevano un vantaggio 3’41” sul gruppo.

Nell’ultimo giro del circuito intorno a Recanati, il danese dell’Astana ha deciso di rompere gli indugi e si è lanciato all’inseguimento dei 4 davanti a lui. A 20 chilometri dal finale, la situazione si è capovolta con Fuglsang passato al comando e con alle sue spalle i capitani Adam Yates e Roglic, che lo inseguivano per la classifica generale. Intanto dietro c’è stato uno straordinario lavoro di Vincenzo Nibali, che ha stretto i denti nei momenti più difficili e attaccando in discesa.

Gli ultimi 2 chilometri sono stati a marcamento stretto, con il capitano dell’Astana davanti a 1’40” e uno scatenato Yates, che aveva lasciato Roglic per cercare di mantenere la leadership della corsa.

Nonostante la rimonta del britannico la corsa aveva già il suo finale scritto, con Fugslang che si involava tra due ali di folla verso il traguardo, mentre il britannico poteva solo cercare di limitare i danni. Per la maglia azzurra di leader sarà decisiva la cronometro individuale di San Benedetto del Tronto, mentre domani la gara sarà riservata ai velocisti. Si correranno 195 da Matelica a Jesi. Sarà una tappa mossa nella prima parte e completamente pianeggiante nella seconda. Vedremo ancora un circuito cittadino di 12,6 chilometri da ripetere due volte.

Fuglsang: “Avevamo già visto ieri che la squadra andava forte e la vittoria di Lutsenko ha fatto salire morale e per questo abbiamo deciso di provare a vincere anche oggi.

La dedica è per Michele, questa era una gara che a lui piaceva tantissimo, era la sua corsa sulle sue strade. Alla partenza c’era la moglie ed è stato bello vedere la gente che lo ricorda sempre. Michele manca a tutti noi”.

ORDINE D'ARRIVO

1 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 4:39:32

2 Adam Yates (GBr) Mitchelton - Scott 0:00:40

3 Primož Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 0:00:56

4 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:01:39

5 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:01:53

6 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:01:57

7 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:02:09

8 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:12

9 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:02:12

10 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:02:12

CLASSIFICA GENERALE

1 Adam Yates (GBr) Mitchelton - Scott 20:33:48

2 Primož Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 0:00:25

3 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:35

4 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:01:55

5 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:02:34

6 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:02:39

7 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:02:46

8 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:02:58

9 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:03:03

10 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:03:26

