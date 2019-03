Parigi-Nizza, Bernal si aggiudica la corsa, a Ion Izagirre l'ultima tappa

Ion Izagirre, con il tempo di 2h41'10«, ha vinto l'8/a e ultima tappa della Parigi-Nizza di ciclismo, con partenza e arrivo nella città della Costa Azzurra, su un tracciato lungo 110 chilometri. Lo spagnolo si è presentato sul traguardo con 18» di vantaggio rispettivamente sul belga Oliver Naesen e sull'olandese Wilco Kelderman. Primo degli italiani Domenico Pozzovivo, giunto sesto con lo stesso tempo degli altri piazzati. La corsa a tappe francese è stata vinta dal colombiano Egal Bernal, in 29h17'02«, con 39» di vantaggio nella generale sul connazionale Nairo Quintana, che ha dato battaglia nella frazione odierna, ma non è riuscito a spodestare dal trono il vincitore. Terzo il polacco Michal Kwiatkowski, in ritardo di 1'03«. Quintana era partito in quest'ultima tappa con un distacco di 46» e ha attaccato sulla Cote de Peille, a una cinquantina di chilometri dal traguardo, Bernal non si è scomposto - malgrado la giovane età (22 anni) - e ha sempre controllato il distacco, mantenendolo fra i 40« e il minuto. Alla fine ha vinto meritatamente, dimostrando di saper correre come un veterano.

