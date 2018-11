X Factor 2018, sesto live: Sherol Dos Santos eliminata, Leo Gassmann salvo grazie al tilt

Leo Gassmann e Sherol Dos Santos sono i concorrenti del sesto live di X Factor 2018 finiti al ballottaggio. La sfida tra Mara Maionchi e Manuel Agnelli viene vinta al tilt da Leo Gassmann, Agnelli resta con due concorrenti come la sua "avversaria". Alessandro Cattelan comunica ufficialmente il primo ospite della finalissima del 13 dicembre al Mediolanum Forum di Assago: Marco Mengoni. La prossima puntata sarà decisiva, ci sarà la prima doppia eliminazione della stagione.

Marco Mengoni: «Ora sono cresciuto e faccio di testa mia»



Il primo a esibirsi è Leo con il cavallo di battaglia "Yellow" dei Coldplay, Sherol sfodera la sua voce potente sulle note di "And I am telling you I'm not going". Si va in pubblicità.

Trenta secondi di tempo per i giudici prima di decretre l'eliminato della puntata.

Mara Maionchi:«elimino Naomi»... ovviamente le fanno notare la gaffe, ma la Maionchi non si scompone: «come ca**o si chiama». Poi elimina Sherol. Agnelli elimina Leo.

Fedez elimina Sherol, Lodo «a malincuore» elimina Gassmann. Si va al tilt. Televoto aperto. L'ultimo semifinalista di X Factor è Leo Gassmann.



Ultimo aggiornamento: 30 Novembre, 08:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA