Califano, chi è l'unica figlia Silvia: «Mi ha abbandonata quando avevo 5 mesi. Non sapeva fare il padre. Aveva ragazze più giovani di me»

Il film Califano andato in onda ieri su Rai 1 ha riacceso i riflettori sulla storia del cantautore romano, un po’ poeta, un po’ ribelle, amante delle donne e della musica. Il film di Alessandro Angelini, tratto dalla biografia Senza manette dello stesso Califano e di Pierluigi Diaco ha raccontato la vita del Califfo, del suo rapporto salvifico e ossessivo con la musica, dei capolavori scritti per Mia Martini e Ornella Vanoni, il periodo buio in carcere, l’amicizia con il criminale milanese Francis Tutarello, l’incontro con la moglie Rita e il forte legame con gli amici di una vita. E i riflettori si sono accessi anche su Silvia Califano, l'unica figlia del Califfo.