GfVip, Stefano Sala in crisi con Dasha: «Presto capiremo cosa fare»

Tra Stefano Sala e Benedetta Mazza dopo il Grande Fratello Vip continua l'affettuosa amicizia. Il modello in un’intervista a SuperGuida Tv rivela di non aver ancora parlato con la fidanzata Dasha. La modella è tornata a casa sua in Ucraina mentre Stefano era nella Casa più spiata d’Italia. «Benedetta è stata una grande amica e mi ha dato sempre grande forza, anche durante i momenti negativi. Con Dasha invece ci siamo sentiti. Siamo in work in progress. L’importante è che sta bene. Lei non è in Italia. Ci siamo parlati e chiariremo a tempo debito alcuni punti della nostra vita”, ha detto Stefano nell'intervista.

Poi Stefano Sala ha aggiunto: «Presto capiremo cosa fare, ma comunque questo tempo è servito per capire molte cose. Sicuramente per un confronto dovremmo vederci. Determinate cose si chiariscono faccia a faccia. In qualsiasi parte del mondo si trovi o mi trovi, ci raggiungeremo. È una storia importante e vale la pena vedersi e mettere tutto in chiaro. Sicuramente quando ci vedremo, avremo più chiarezza entrambi. L’importante è mantenere un rispetto reciproco e volere il bene dell’altro comunque vadano le cose». Cosa succederà adesso tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è presto per dirlo. Al momento Stefano non si sbilancia, cercando di tenere la sua vita privata lontano dal gossip.

Ultimo aggiornamento: 10:45

