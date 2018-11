GfVip, un concorrente diventerà papà: la compagna ha scoperto di essere incinta

C'è un concorrente all'interno della casa del Grande Fratello Vip che custodisce un segreto e - secondo quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo su "Oggi" - si tratterebbe di Stefano Sala. Il modello sarebbe stato messo in contatto dalla produzione con la compagna, Dasha Dereviankina, che gli avrebbe rivelato (il condizionale è d'obbligo) di aver scoperto di essere incinta. Stefano Sala avrebbe per questo motivo deciso di frenare il nascente flirt con Benedetta Mazza all'interno della casa del Grande Fratello.

Sul nuovo numero di "Oggi" si legge: «Il modello custodisce un segreto: qualche settimana fa la produzione del reality lo ha più volte messo in contatto telefonico con la sua fidanzata. La ragione? Secondo i bene informati lei avrebbe scoperto di essere incinta di Stefano. Come avrà reagito Sala a questa notizia? E perché non ha deciso di lasciare il gioco per starle vicino? Ah, saperlo…». Una smentita preventiva è arrivata da parte di Dasha Dereviankina che, prima ancora che la notizia trapelasse, ha precisato di non aver rilasciato nessuna intervista al settimanale. Stefano Sala sta per diventare papà? Le prossime puntate del GfVip potrebbero essere decisive per scoprire la verità.