Gf Vip, Ilary Blasi toglie la parrucca e sotto all'abito lungo spunta la sorpresa

Mistero svelato una volta per tutte: Ilary Blasi si toglie la parrucca cortissima che aveva sfoggiato durante tutte le puntate del Gf Vip e per la semifinale sfoggia la sua (vera) lunga chioma bionda. I suoi capelli erano diventati l'argomento principale di cui parlare (molto più della lite che la vide protagonista con Fabrizio Corona) quando durante la prima puntata si presentò con un caschetto corto e il popolo web era insorto: «Ma che ha fatto in testa?»

La moglie di Totti aveva poi svelato: «Porto un parrucca. Per me sono un gioco. Mia nonna Marcella ne aveva tante e volevo riportare in auge il suo stile. In America le usano tantissimo, qui da noi dovevo sdoganare un tabù. Poi sono pratiche: arrivi e trovi la testa pronta, già phonata e via!».

Ma i capelli non sono l'unica sorpresa che Ilary mostra in diretta. La bella conduttrice in studio indossa un lunghissimo abito nero con la gonna e il corpetto ricoperto di ruches. Ma a fine Alfonso Signorini le alza la gonna e svela al pubblico che sotto al vestito Ilary indossa le infradito. «Le ho messe solo adesso - ride la Blasi - prima avevo i tacchi». E il popolo social applaude: «Ilary una di noi».

