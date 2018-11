Sandro Mayer morto, Eleonora Daniele sconvolta in diretta a Storie Italiane: manda in onda la sua ultima intervista

Eleonora Daniele sconvolta in diretta a Storie Italiane appena è venuta a sapere della morte di Sandro Mayer. Il giornalista e scrittore è morto oggi all'età di 77 anni, a pochi giorni dal suo 78esimo compleanno. Su twitter sono già molti intanto i messaggi e i ricordi di amici e colleghi.

Morto Sandro Mayer, il giornalista aveva 77 anni

La conduttrice della trasmissione in onda su Rai Uno ha atteso l'ufficialità per dare la notizia agli spettatori ed è apparsa molto scossa. Poi ha mandato in onda la sua ultima intervista a Sandro Mayer che ricordava la mamma morta e il crocifisso che la donna aveva lasciato al giornalista e che lo accompagnava al collo tutti i giorni.

«Ci tenevo molto a quell'intervista, siamo tutti sconvolti dalla sua morte», ha detto al ritorno in studio. Ospite in studio anche Enrica Bonaccorti che ha voluto salutare così Sandro Mayer: «Lo ringrazio per le tante copertina che mi ha dedicato, era un grande direttore. Il direttore della gente».



Intanto arrivano anche le prime reazioni su twitter, da Selvaggia Lucarelli «È morto un amico e l’ultimo vero direttore/manager rimasto. Ciao Sandro Mayer»; Clemente Mimum: «È morto nella notte, all'ospedale Fatebenefratelli di Roma, a 77 anni Sandro Mayer. Giornalista e scrittore, Mayer era nato a Piacenza nel 1940. Direttore per venti anni del settimanale 'Gente', dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore, fra cui 'Dipiu'' e 'Dipiu' Tv'».

Poi Gabriele Parpiglia che ha scritto «Dispiacere per la morte di un inventore, un giornalista che sapeva leggere nella pancia e nel cuore del lettore. Ricordo il nostro primo incontro, i consigli. Ciao direttore #SandroMayer giornalista che ha cambiato questo mestiere. Spero che il suo nome resti accanto al suo #DiPiù»​. E ancora Marco Liorni: «Ricordo i tuoi consigli in un momento difficile. Ancora grazie #SandroMayer»

Commovente anche il ricordo in diretta di Elisa Isoardi in apertura della trasmissione "La prova del cuoco": «​Un grande direttore, ricordo la nostra battaglia contro le fake news. Voglio ringraziarti con questa foto, ciao Sandro».

