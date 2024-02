Sanremo, Edoardo Vianello contro i Ricchi e Poveri in gara: «Li ho mandati la prima volta al Festival, non mi hanno mai ringraziato»

Edoardo Vianello, storico cantautore e produttore discografico, è stato ospite oggi (6 febbraio) a Storie italiane condotto da Eleonora Daniele, per commentare le ultime anticipazioni prima dell'inizio del Festival di Sanremo che partirà questa sera. Tra i vari artisti di cui si parla, ci sono I Ricchi e Poveri, in gara con “Ma non tutta la vita”. Vianello, ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

«Hanno lasciato dei saluti per me ieri?» ha chiesto ironicamente Vianello, facendo riferimento al collegamento live che il giorno prima i Ricchi e Poveri avevano fatto con il programma della Daniele. «Li portai io a Sanremo ma non mi hanno mai detto grazie» continua. Pronta la risposta della conduttrice: «Ah fai il polemico?» chiede la Daniele. «Si sono molto polemico perchè con Franco Califano li abbiamo lanciati a Sanremo con “La prima cosa bella”, ma la parola “grazie” non è mai arrivata».

Un leggero imbarazzo cala tra i presenti: «Facciamo un appello», viene detto dagli ospiti in studio.

Il precedente

Vianello aveva raccontato la stessa storia, circa un anno fa, ospite al programma “La volta buona” di Caterina Balivo. In quel caso, il produttore ci aveva tenuto anche a fare un paragone tra i Ricchi e Poveri e Renato Zero.

«Renato mi ha ringraziato sempre. Una volta me lo ha detto in un modo molto bello: sono andato a vedere un suo concerto, ad un certo punto, mi è arrivato un riflettore addosso e lui ha detto di voler ringraziare l’unico ad avergli dato asilo politico all’inizio della sua carriera», ha dichiarato il produttore e cantante. Dell’irriconoscenza dei Ricchi e Poveri aveva già parlato ai microfoni de I Fatti Vostri tempo prima.