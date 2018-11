Mayer morto, il commovente post di Milly Carlucci: «Caro Sandro, mi hai spezzato il cuore»

Dopo Frizzi, un altro dolore nella vita di Milly Carlucci: la morte di Sandro Mayer, il direttore di Dipiù che per anni aveva fatto l'opinionista a 'Ballando con le stellè, il programma su Rai1 condotto dalla stessa Carlucci.

«Caro Sandro, sei stato il fratello saggio, un consigliere, un affettuoso, amorevole e prezioso compagno di viaggio e di vita. Non riesco a crederci. Mi hai spezzato il cuore. Il mio affetto e la mia stima per te non finiranno mai». È il commovente saluto di Milly Carlucci sulla sua pagina Twitter.

Morto Sandro Mayer: aveva 77 anni

