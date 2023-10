Alda D'Eusanio: «Sono viva per miracolo, ma dopo il coma è cambiato tutto». La rivelazione choc su Rai 1

Il drammatico incidente, le cinque emorragie cerebrali e poi il coma: su Rai 1 Alda D'Eusanio ha rivelato di essere «viva per miracolo». Intervistata da Eleonora Daniele a «Storie Italiane», la giornalista ha raccontato il giorno in cui la sua vita è cambiata.

Raoul Bova: «Da ragazzo mi sono sentito un perdente. Molte persone mi hanno abbandonato»

L'incidente

«È un miracolo che io sia ancora qui anche perché ho avuto l'osso occipitale rotto, che è la parte più dura del cranio, e cinque emorragie cerebrali, quindi coma», esordisce intervistata da Eleonora Daniele, raccontando l'incidente avuto nel 2012 che le ha quasi fatto perdere la vita. «Sono un vero esempio di miracolo, come dice il neurologo e come dicono i medici.

La vita dopo il coma

La giornalista ha poi continuato raccontando la sua esperienza dopo il coma: «La morte diventa qualcosa di presente se ti salvi. Quando ti salvi, la prima cosa che ti chiedi è perché non sei morta. Che c'è che non hai fatto ancora e che devi fare? Ma la cosa che ti resta molto dentro è che sei cambiata, perché quando il cervello, che è un pianeta sconosciuto, viene colpito, non è mai più quello di una volta. Io la memoria non ce l'ho, quando leggo impiego molta fatica, ho sempre la mente stanca. Cambia tutto, il dolore, il senso della vita, quello del tempo».

Nessun perdono

Alla domanda della conduttrice se avesse incontrato nuovamente la persona alla guida dello scooter che l'ha investita, risponde duramente: «Non l'ho mai voluto vedere, in questo devo dire sono poco cattolica, il perdono no. Non si può perdonare. È una persona che mi ha distrutto la vita, me l'ha cambiata e peggiorata, perché aveva fretta. Se muori per qualcosa di veramente importante ha un senso, ma tu non puoi morire perché uno ha fretta di andare chissà dove. È qualcosa di assurdo, non umano, non si può perdonare».