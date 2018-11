Morto Sandro Mayer, addio al giornalista del gossip: aveva 77 anni

E' morto Sandro Mayer. Il giornalista, scrittore e direttore del settimanale Dipiù e di Dipiùtv avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 21 dicembre. E' mancato all'ospedale Fatebenefratelli di Roma.

Nato a Piacenza il 21 dicembre 1940, Mayer era laureato in scienze politiche e nella sua lunga carriera giornalistica è stato direttore di riviste come «Dolly», «Novella 2000» ed «Epoca» fino al 1983 quando ha assunto la guida di «Gente» che ha mantenuto per vent'anni.

Oltre a «Ballando con le stelle», Mayer ha partecipato a molti programmi televisivi come «Domenica In» e «Buona domenica», e ha lavorato come autore e regista di teatro.

E proprio dalla famiglia di Ballando arrivano i primi messaggi di condoglianze. Il collega Ivan Zazzaroni: Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle “sorprese” per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra».

«La morte di Sandro Mayer mi addolora veramente, con me sempre affettuoso. Abbiamo avuto ruoli in commedia diversi che ci divertivano molto», scrive

«Sono profondamente addolorato per la morte di Sandro Mayer con il quale ho lavorato molti anni. Tra noi c'era una lunga e solida amicizia». Con queste parole Maurizio Costanzo

Dolore anche da parte di Mara Venier: «Ciao Sandro ci volevamo bene davvero, i tuoi consigli mi mancheranno».

