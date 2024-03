Eleonora Daniele e i Dottori in corsia, in arrivo MoltoSalute

Su cento bambini sotto i 12 anni, 22 sono sovrappeso e 16 obesi. Troppi. E domani si troveranno a pagare a caro prezzo i chili in più, in termini di salute. È proprio delle ultime settimane il nuovo appello della Società italiana di pediatria. «Si tratta di una vera e propria epidemia», spiega la presidente Annamaria Staiano. Parte da qui MoltoSalute, inserto giovedì 14 marzo in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice tv, in un’intervista racconta le storie di “Dottori in corsia”, la docuserie di Rai 3 sui piccoli pazienti e sull’attività dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Si parla poi di intelligenza artificiale applicata in particolare alla diagnostica per immagini, per accorciare i tempi di diagnosi e cura. Un reportage da Vienna racconta le novità e traccia gli scenari. I consigli per tenersi in forma ci dettano i 5 esercizi che oltre a renderci più tonici ci regalano anche buonumore: dalla corsa allo yoga.