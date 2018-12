GF Vip, Andrea Mainardi in ospedale per sospetta frattura del setto nasale

Grande Fratello Vip, Andrea Mainardi finisce in ospedale. A poche ore dalla finalissima di lunedì 10 dicembre, lo chef bergamasco sarebbe stato vittima di un incidente domestico nella Casa e per questa ragione sarebbe stato portato in pronto soccorso. Andrea sarebbe scivolato e avrebbe sbattuto il viso contro il vetro della veranda. Il forte impatto gli avrebbe fatto uscire sangue dal naso e le labbra si sarebbero gonfiate.

Mainardi, dunque, sarebbe stato trasportato in pronto soccorso per «sospetta frattura del setto nasale». Secondo il sito Gossipblog, l'incidente sarebbe avvenuto durante una serata "alcolica". Lo chef un po' alticcio sarebbe scivolato, sbattendo contro il vetro. Ad avvertire dell'accaduto, la produzione del Gf Vip sui suoi canali social.

Dopo gli accertamenti in ospedale, la produzione ha fatto sapere che «Andrea Mainardi è rientrato nella Casa e sta bene».

