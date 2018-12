Marina La Rosa: «Il Grande Fratello? Oggi entrano cani e porci»

Marina La Rosa parla di come sia cambiato il Grande Fratello dopo essere passati ormai quasi 20 anni dalla sua partecipazione. La Rosa fu tra le prime concorrenti del primissimo reality ben 18 anni fa, insieme ad altri storici protagonisti di quella edizione, come Rocco Casalino e Pietro Taricone, decretò il successo non solo del programma ma anche di un genere telvisivo che sarebbe poi cresciuto sempre più.

Intervistata a Mai dire talk, ha raccontato di questa esperienza e facendo un confronto con le nuove edizioni ha ammesso: «Nel 2000 era un esperimento sociale, eravamo più ingenui. Nel 2018 possiamo chiamarlo un vero e proprio reality dove entrano cani e porci». L'affascinante siciliana ha detto di essersi rifiutata di partecipare alla versione Vip del programma, probabilmente proprio per l'opinione che ha sviluppato del reality che le ha dato il successo.

Definita dalla Gialappa's ai tempi del Gf "gatta morta" non ha avuto una lunga carriere nel mondo della televisione dopo la sua partecipazione. Marina ha detto però di non essere contraria al mondo dello spettacolo, tanto da lanciare anche un piccolo in put, affermando che parteciperebbe volentieri a un reality come L'isola dei famosi.

Ultimo aggiornamento: 19:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA